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На Иссык-Куле среди детей дошкольного возраста проводятся занятия по ПДДНа Иссык-Куле среди детей дошкольного возраста проводятся занятия по ПДДВ фонд "Ыйман", учредителем которого является глава Аппарата президента, за 3 года должно было поступить порядка $10 млн, - ГоскомрелигийВ фонд "Ыйман", учредителем которого является глава Аппарата президента, за 3 года должно было поступить порядка $10 млн, - Госкомрелигий

Правозащитница Т.Уметалиева заявила, что выборы президента должны пройти 1 декабря

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426205-ru.html

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16 мая 2017, 12:45       Комментарии

Правозащитница Токтайым Уметалиева заявила, что выборы президента Кыргызстана должны пройти 1 декабря. Об этом она сообщила 16 мая на пресс-конференции в АКИpress.
По ее словам, на выборы президенты необходимо около 19 дней: день голосования, 5 дней на подведение 14 дней на возможность подать в суд (в случае несогласия с результатами выборов).
"Если выборы пройдут, например, 1 августа, и если не будет второго тура, а все закончится одним туром, то новый президент будет избран 19 августа. Что тогда будет делать Атамбаев? У кого будут полномочия сократить его 6-летний срок? А чем будет заниматься новоизбранный президент? У нас что будут два президента?" - сказала она.
То же самое Т.Уметалиева сказала про даты 1 октября и 1 ноября.
Она обратилась к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой выделить на 7-этаже Белого дома зал, где будут храниться флаг, герб и оригинал Конституции.

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