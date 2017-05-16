Правозащитница Т.Уметалиева заявила, что выборы президента должны пройти 1 декабря

16 мая 2017, 12:45 Комментарии

Правозащитница Токтайым Уметалиева заявила, что выборы президента Кыргызстана должны пройти 1 декабря. Об этом она сообщила 16 мая на пресс-конференции в АКИpress.

По ее словам, на выборы президенты необходимо около 19 дней: день голосования, 5 дней на подведение 14 дней на возможность подать в суд (в случае несогласия с результатами выборов).

"Если выборы пройдут, например, 1 августа, и если не будет второго тура, а все закончится одним туром, то новый президент будет избран 19 августа. Что тогда будет делать Атамбаев? У кого будут полномочия сократить его 6-летний срок? А чем будет заниматься новоизбранный президент? У нас что будут два президента?" - сказала она.

То же самое Т.Уметалиева сказала про даты 1 октября и 1 ноября.

Она обратилась к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой выделить на 7-этаже Белого дома зал, где будут храниться флаг, герб и оригинал Конституции.