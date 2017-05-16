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В фонд "Ыйман", учредителем которого является глава Аппарата президента, за 3 года должно было поступить порядка $10 млн, - Госкомрелигий

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426204-ru.html

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16 мая 2017, 12:43       Комментарии

В фонд "Ыйман" за 3 года должно было поступить порядка 10 млн долларов. Об этом 16 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по делам религий Закир Чотаев. По его словам, бюджет самого ведомства составляет 22,4 млн сомов. "На сегодняшний день мы проводим мероприятия в рамках бюджета", - сказал он.
Отвечая на вопрос депутата Бахадыра Сулейманова ("Ата Мекен") относительно деятельности фонда "Ыйман", в который средства поступают от международных мусульманских организаций, З.Чотаев сообщил: "Это негосударственная организация. Учредителем является руководитель Аппарата президента. Она не починяется Госкомиссии по делам религий. Но мы совместно работаем над реализацией проектов в государственно-религиозной сфере, в том числе по поддержке проведения тренингов для имамов и утверждения им стипендий. Сейчас порядка 2 тыс. имамов получают стипендии. С другой стороны, они поддерживают продвижение традиционных ценностей ислама".
"За 3 года с момента создания фонда на его счет должно было поступить около 10 млн долларов. Но поступили или нет, надо спросить в фонде", - добавил замглавы ведомства.

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