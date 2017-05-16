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Количество мечетей в Кыргызстане после распада СССР увеличилось в 100 раз и сейчас их на 1 тыс. больше, чем школ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426203-ru.html

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16 мая 2017, 13:10       Комментарии

В Кыргызстане на 1 тыс. мечетей больше, чем школ. Об этом стало известно 16 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
Заместитель председателя Государственной комиссии по делам религий Закир Чотаев сообщил, что в республике на конец апреля зарегистрировано 2,6 тыс. мечетей.
"Общее количество религиозных организаций составляет порядка 3,1 тыс., из них 380 организаций христианского толка, 12 - бахаи, 1 иудаистская и 1 буддистская община. В начале 2017 выявлено 500 незарегистрированных организаций, большинство из них мечети", - отметил он.
Председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") спросил, знает ли замглавы ведомства, сколько в стране школ. "2280. На 1 тыс. мечетей больше", - заявил депутат и поинтересовался, сколько мечетей функционировало после распада СССР.
З.Чотаев ответил, что мечети не сопоставимы со школами. "Потому что многие из них рассчитаны на 20 человек. После распада было 39 мечетей", - добавил он.
"Увеличилось в 100 раз", - возмутился Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен").

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