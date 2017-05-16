Правительственную мебель хотят почистить от следов и шерсти животных

16 мая 2017, 13:01 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Управление делами президента и правительства КР объявило тендер на химчистку мебели, объявление размещено на портале государственных закупок.

До проведения конкурса осталось два дня. В тендерной заявке отмечается, что это "срочная необходимость".

Химчистке планируется подвергнуть 210 стульев, 160 единиц мягкой мебели и 2 862 квадратных метра ковровых изделий. Они должны быть очищены от засаленности, следов животных, шерсти и других видов загрязнений. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 363 тысячи 200 сомов.

В управделами пока не сообщили, как в здании правительства могли оказаться животные, испачкавшие ковры и мебель.