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Правительственную мебель хотят почистить от следов и шерсти животных

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426202-ru.html

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Часы Rolex последнего императора Вьетнама продали за $5 миллионов

16 мая 2017, 13:01       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Управление делами президента и правительства КР объявило тендер на химчистку мебели, объявление размещено на портале государственных закупок.
До проведения конкурса осталось два дня. В тендерной заявке отмечается, что это "срочная необходимость".
Химчистке планируется подвергнуть 210 стульев, 160 единиц мягкой мебели и 2 862 квадратных метра ковровых изделий. Они должны быть очищены от засаленности, следов животных, шерсти и других видов загрязнений. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 363 тысячи 200 сомов.
В управделами пока не сообщили, как в здании правительства могли оказаться животные, испачкавшие ковры и мебель.

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