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В парламенте предложили отдать во временное пользование сотрудникам ЖК пустующие квартиры, предназначенные депутатам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426201-ru.html

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Из 34 служебных квартир, предназначенных для депутатов ЖК, на данный момент используется 12, - депутат

16 мая 2017, 12:37       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в закон "О служебном жилом доме ЖК".
Инициатор законопроекта депутат Ирина Карамушкина (СДПК) отметила, что у ЖК есть 34 служебные квартиры, из которых на данный момент заняты только 12.
"22 квартиры пустуют. Хочу отметить, что стоимость оплаты за коммунальные услуги в зимний период времени составляет порядка 60 тыс. сомов. Также не раз были случаи, когда в жилом доме возникали проблемы с теплосетями, с утечкой газа", — сказала она.
Депутат предложила предоставить данные квартиры сотрудникам, которые остро нуждаются в жилье.

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