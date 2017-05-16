В парламенте предложили отдать во временное пользование сотрудникам ЖК пустующие квартиры, предназначенные депутатам

16 мая 2017, 12:37 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в закон "О служебном жилом доме ЖК".

Инициатор законопроекта депутат Ирина Карамушкина (СДПК) отметила, что у ЖК есть 34 служебные квартиры, из которых на данный момент заняты только 12.

"22 квартиры пустуют. Хочу отметить, что стоимость оплаты за коммунальные услуги в зимний период времени составляет порядка 60 тыс. сомов. Также не раз были случаи, когда в жилом доме возникали проблемы с теплосетями, с утечкой газа", — сказала она.

Депутат предложила предоставить данные квартиры сотрудникам, которые остро нуждаются в жилье.