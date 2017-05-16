За счет Германии в Бишкеке построят перинатальный центр

16 мая 2017, 12:59 Комментарии

Закладка фундамента нового перинатального центра в Бишкеке состоится в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

По его словам, новый центр будет построен на грантовые средства, выделенные Германией.

«За последние 25 лет не было построено ни одного родильного дома. Это нас огорчает. В связи с этим планируется строительство нового перинатального центра в Бишкеке», — рассказал он.

Кроме того, в будущем планируется возведение еще одного перинатального центра.