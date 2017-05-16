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Внесены изменения в Закон "О банкротстве (несостоятельности)"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vnesen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426199-ru.html

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16 мая 2017, 13:00       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)", сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 20 апреля 2017 года.
"Закон совершенствует законодательство КР, регулирующее отношения, связанные с банкротством (несостоятельностью), и направлен на сохранение жизнеспособности предприятия-должника в качестве хозяйствующего субъекта в процессе проведения процедур по его реабилитации с учетом интересов и прав кредиторов. Он вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.

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