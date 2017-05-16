В столице пройдет круглый стол "Восстановим зеленый Бишкек"

16 мая 2017, 12:35 Комментарии

Бишкекский городской кенеш, Общественный фонд "Инициатива арча" и Ботанический сад им. Гареева НАН КР инициировали проведение круглого стола "Восстановим зеленый Бишкек" 18 мая в "Парк отеле".

Бишкек, считавшийся одним из самых зеленых городов СССР в 1970 — 1980х годах, сегодня стремительно утрачивает свои зеленые территории. По оценке экспертов, на сегодня количество городских зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, рощи, улицы) значительно сократилось и в расчете на одного жителя составляет 3,5 кв. метра (при норме не менее 21 кв. метра). Сохранение и увеличение зеленых насаждений становится делом не только муниципальных органов, но и каждого жителя Бишкека.

Деревья, кустарники, травы Бишкека имеют экологическое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное и культурное значение. Их сохранение напрямую влияет на качество жизни горожан и на создание здоровой городской среды. Необходимость восстановления зеленых территорий в Бишкеке бесспорна, но вопрос в том, как сохранить и увеличить зеленые территории города, кто должен нести ответственность и что нужно сделать для того, чтобы вернуть Бишкеку славу города-сада. К обсуждению данных вопросов приглашаются представители государственных и муниципальных органов, международных, общественных организаций и бизнеса.

На мероприятии примут участие представители государственного управления, муниципальные службы мэрии города Бишкек, деятели науки в области вопросов городского озеленения, международные, бизнес и неправительственные организации, работающие по вопросам сохранения и развития зеленого фонда города Бишкек.

Круглый стол призван стать площадкой для диалога между государством, общественностью и бизнесом для выработки общей позиции и согласованных решений для восстановления зеленого Бишкека.

В программе предусмотрено выступление государственных и общественных организаций о практиках сохранения и развития зеленого фонда города, представление результатов социологических и медицинских исследований, представление практик по сохранению растений в условиях антропогенной среды.