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В столице пройдет круглый стол "Восстановим зеленый Бишкек"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426198-ru.html

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В Бишкеке пройдет международный финансовый форум

16 мая 2017, 12:35       Комментарии

Бишкекский городской кенеш, Общественный фонд "Инициатива арча" и Ботанический сад им. Гареева НАН КР инициировали проведение круглого стола "Восстановим зеленый Бишкек" 18 мая в "Парк отеле".
Бишкек, считавшийся одним из самых зеленых городов СССР в 1970 — 1980х годах, сегодня стремительно утрачивает свои зеленые территории. По оценке экспертов, на сегодня количество городских зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, рощи, улицы) значительно сократилось и в расчете на одного жителя составляет 3,5 кв. метра (при норме не менее 21 кв. метра). Сохранение и увеличение зеленых насаждений становится делом не только муниципальных органов, но и каждого жителя Бишкека.
Деревья, кустарники, травы Бишкека имеют экологическое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное и культурное значение. Их сохранение напрямую влияет на качество жизни горожан и на создание здоровой городской среды. Необходимость восстановления зеленых территорий в Бишкеке бесспорна, но вопрос в том, как сохранить и увеличить зеленые территории города, кто должен нести ответственность и что нужно сделать для того, чтобы вернуть Бишкеку славу города-сада. К обсуждению данных вопросов приглашаются представители государственных и муниципальных органов, международных, общественных организаций и бизнеса.
На мероприятии примут участие представители государственного управления, муниципальные службы мэрии города Бишкек, деятели науки в области вопросов городского озеленения, международные, бизнес и неправительственные организации, работающие по вопросам сохранения и развития зеленого фонда города Бишкек.
Круглый стол призван стать площадкой для диалога между государством, общественностью и бизнесом для выработки общей позиции и согласованных решений для восстановления зеленого Бишкека.
В программе предусмотрено выступление государственных и общественных организаций о практиках сохранения и развития зеленого фонда города, представление результатов социологических и медицинских исследований, представление практик по сохранению растений в условиях антропогенной среды.

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