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Первомайский суд Бишкека приговорил Белоконя к 20 годам колонии, Максим Бакиев осужден на пожизненный срок

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pervom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426197-ru.html

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16 мая 2017, 12:32       Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека 12 мая вынес приговор в отношении Максима Бакиева, Валерия Белоконя, Евгения Вербицкого, Аниты Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова, Марата Алапаева, Чолпон Иманалиевой.
Все  они были привлечены к уголовной ответственности по фактам коррупции и отмывания доходов в компаниях Кыргызстана.
Так судебная коллегия  Первомайского райсуда постановила:
Бакиева Максима Курманбековича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 30 и частью 2 статьи 303; частью 6 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР и назначить по ним наказание:
-по ч. 4 ст. 30 и ч. 2 ст. 303 УК КР – в виде лишения свободы сроком на 17 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года;
— по ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 183 УК КР – в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Бакиеву Максиму Курманбековичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года.
На основании статьи 60 того же кодекса к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Первомайского районного суда  от 21 сентября 2016 года и окончательно определить Бакиеву Максиму Курманбековичу наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере пятидесяти расчетных показателей (5 тыс. сомов) с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Белоконь Валерия Валерьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 4 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 4 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 4 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса КР и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Белоконю Валерию Валерьевичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Вербицкого Евгения Ивановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Вербицкому Евгению Ивановичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Ласе Аниту Юрьевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183 УК КР и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Ласе Аните Юрьевне наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Костырина Сергея Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Костырину Сергею Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Качнова Юрия Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183; частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Качнову Юрию Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Алапаева Марата Ормонбековича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 30 и частью 2 статьи 303; частью 6 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить по ним наказание:
На основании статьи 59 этого же кодекса, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Алапаеву Марату Ормонбековичу наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года.
На основании статьи 60 этого же кодекса, к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Октябрьского районного суда от 20 октября 2015 года и окончательно определить Алапаеву Марату Ормонбековичу наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Иманалиеву Чолпон Насырбековну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Суд также постановил наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на правах частной собственности ЗАО "Манас Банк":
— денежные средства в сумме 109 млн 611 тыс. 840 сомов, находящиеся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов, обратить в доход Кыргызской Республики;
— нежилое помещение, принадлежащее на правах частной собственности ЗАО "Манас Банк", расположенное по улице Логвиненко, обратить в доход государства.
Напомним, Валерий Белоконь стал известен в Кыргызстане как один из партнеров сына экс-президента Курманбека Бакиева- Максима Бакиева. Белоконь являлся основателем и владельцем "Манас Банка" с 2007 года. После свержения Бакиева Национальный банк КР ввел в "Манас Банке" и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением в таких банках крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии чего ЗАО "Манас Банк" потерпел банкротство.
31 октября правительство КР рассылает решение Парижского международного арбитража по судебному разбирательству с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем вокруг "Манас Банка". Кыргызстан обязан выплатить более $15 млн, а не $16,5 млн, как сообщалось ранее. Белоконь, в свою очередь, обязан передать 100 процентов акций банка кыргызским властям.
Позже расследование по уголовному делу в отношении Белоконя и Бакиева было завершено, все материалы переданы в Первомайский районный суд Бишкека.

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