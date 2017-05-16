Мэра Каракола Арпачиева обвиняют в попытке отобрать территорию православного Троицкого храма

16 мая 2017, 12:56 Комментарии

О попытках мэра Каракола Данияра Арпачиева отобрать территорию православного Троицкого храма сообщил на своей странице в "Одноклассниках" житель города Александр Сухарев.

"Нашему управляющему города Арпачиеву Данияру пришла идея отобрать всю территорию, принадлежащую православному Троицкому храму города Каракол (на которую имеется красная книга земельной доли), подав заявление (иск) в суд. Имея желание построить на этой территории кафе, супермаркеты", — говорится в обращении Александра Сухарева.

Кыргызстанец отмечает, что объекту 120 лет, и все это время территория принадлежит храму.

"На территории храма располагается общеобразовательная школа, библиотека. Школа набирает популярность среди местного населения, при этом в ней учатся дети разных вероисповеданий", — отмечает пользователь.

K-News обратился за комментарием к главе муниципалитета Каракола. Сославшись на занятость, Данияр Арапчиев пообещал сообщить подробности разбирательства в течение нескольких часов.