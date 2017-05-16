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Свыше 170 тонн овощей и фруктов из КР забраковал Россельхознадзор в мае

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359900_sv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426195-ru.html

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150 тонн овощей и фруктов из КР и РК забраковал Россельхознадзор в апреле

В Кыргызстане ожидаются заморозки — есть угроза урожаю фруктов

16 мая 2017, 12:29       Комментарии

Более 350 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана за две недели мая забраковал Россельхознадзор. 172,92 тонны овощей и фруктов, 60 саженцев яблони, малины и 1000 штук рассады земляники из Кыргызстана, 151,6 тонны плодоовощной продукции из Казахстана и 40 тонн овощей из Таджикистана задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук".
Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан в адрес получателей из сибирских регионов.
В 24 случаях при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, абрикосы, черешня, огурцы, томаты, кабачки, перец, баклажаны, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, свекла, а также рис продовольственный, перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.

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