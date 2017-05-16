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ГНС за четыре месяца собрала более 22 млрд сомов налогов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359901_gn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426194-ru.html

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16 мая 2017, 12:33       Комментарии

За январь-апрель 2017 года Государственной налоговой службой КР собрано 22 млрд 339,3 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,1%, или перевыполнен на 19,9 млн сомов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов увеличилось на 2 млрд 227,9 млн сомов, или на 11,1%.
При этом без учета поступлений по налогу с продаж, по которому в 2016 году были предоставлены освобождения, сбор налогов увеличился на 3 млрд 835,5 млн сомов, или на 19,1%.

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