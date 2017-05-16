Хакеры потребовали у "Диснея" выкуп за похищенный фильм

16 мая 2017, 12:40 Комментарии

Неизвестные хакеры утверждают, что получили доступ к одному из еще не вышедших фильмов компании Walt Disney, и требуют выкуп, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу студии Боба Айгера.

По словам Айгера, злоумышленники потребовали огромную сумму в биткоинах, пригрозив, что иначе выложат в публичный доступ сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать 20-минутные части, пока деньги не будут выплачены.

Он не сообщил, о каком фильме идет речь, однако подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп.

Американское издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что речь может идти о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который выходит в американский прокат 26 мая. Это пятая часть киносаги, которая собрала в мировом прокате в общей сложности 3,7 млрд долларов.

По другой версии, речь идет об анимационном фильме студии Pixar "Тачки 3", который появится в кинотеатрах 16 июня. Две предыдущие части мультфильма принесли создателям более миллиарда долларов.

В конце апреля жертвой аналогичного преступления хакеров стал онлайн-кинотеатр Netflix.

Неизвестные похитили и опубликовали в открытом доступе 10 еще не выпущенных серий сериала "Оранжевый - хит сезона", когда компания отказалась платить выкуп.