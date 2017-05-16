В ЖК отклонили предложение передать служебные квартиры работникам аппарата

16 мая 2017, 12:45 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отклонил законопроект о внесении изменений в Закон "О служебном жилом доме Жогорку Кенеша КР".

По данным инициатора законопроекта Ирины Карамушкиной (СДПК), у Жогорку Кенеша есть пустующие квартиры, от которых отказались депутаты. Эти квартиры можно передать нуждающимся работникам аппарата. В настоящее время из 34 квартир используются 12.

Однако депутаты были иного мнения. В частности, Асель Кодуранова отметила, что ранее этот вопрос уже рассматривался и, возможно, новым депутатам нужно будет жилье. "Они заселятся, а придет новый депутат, который нуждается в жилье, и мы же вынуждены будем их выселить обратно", - добавила она.

Также депутаты заметили, что этих квартир слишком мало, чтобы обеспечить всех нуждающихся работников аппарата Жогорку Кенеша.

Как сказали в Управделами при президенте, всего в ведомстве работают около тысячи работников.

Депутат Кенжебек Бокоев добавил, что переселением в пустующие квартиры невозможно решить проблему нуждающихся более чем 900 человек.

Еще один депутат Дамирбек Асылбек уулу предложил, что вместо временного решения нужно внести законопроекты, по которым можно всем работникам в ведомствах построить дома, как МВД.

Таким образом, комитет отклонил данный законопроект.