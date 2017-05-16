Премьер-министр сдал все документы для получения биометрического паспорта

16 мая 2017, 12:52 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 мая, ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения (ЦОН) №1 в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Как проинформировал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, на сегодняшний день по всей республике свыше 22 тысяч человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов. На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать биометрические паспорта.

В данном Центре расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов города Бишкек и районный загс. В среднем за день ЦОН обслуживает около тысячи человек.

Жээнбеков подчеркнул, что, так как центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства.

"Это приводит к снижению качества государственных услуг и недовольству со стороны граждан. Необходимо децентрализовать деятельность центров по обслуживанию населения и открыть в Бишкеке еще дополнительные пункты", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства поручил Государственной регистрационной службе принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.

Жээнбеков во время посещения ЦОН №1 г. Бишкек сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта.