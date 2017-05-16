Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Внесены изменения в Закон КР "О банкротстве"Внесены изменения в Закон КР "О банкротстве"На Иссык-Куле среди детей дошкольного возраста проводятся занятия по ПДДНа Иссык-Куле среди детей дошкольного возраста проводятся занятия по ПДД

Премьер-министр сдал все документы для получения биометрического паспорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359916_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426191-ru.html

Похожие новости

По всему Кыргызстану свыше 22 тыс. человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов

Премьер сдал документы на получение биометрического паспорта

С.Жээнбеков сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта

Пострадавшим от ЧС детям восстанавливают документы и планируют их досуг

Новые паспорта проходят процедуру легализации в РК, РФ и РУз

16 мая 2017, 12:52       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 мая, ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения (ЦОН) №1 в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Как проинформировал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, на сегодняшний день по всей республике свыше 22 тысяч человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов. На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать биометрические паспорта.
В данном Центре расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов города Бишкек и районный загс. В среднем за день ЦОН обслуживает около тысячи человек.
Жээнбеков подчеркнул, что, так как центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства.
"Это приводит к снижению качества государственных услуг и недовольству со стороны граждан. Необходимо децентрализовать деятельность центров по обслуживанию населения и открыть в Бишкеке еще дополнительные пункты", - подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства поручил Государственной регистрационной службе принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.
Жээнбеков во время посещения ЦОН №1 г. Бишкек сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум