На Иссык-Куле среди детей дошкольного возраста проводятся занятия по ПДД

16 мая 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Иссык-Кульском районе одноименной области сотрудники патрульной милиции и педагоги провели занятия по ПДД среди детей дошкольного возраста, сообщает пресс-служба Отдела патрульной милиции (ОПМ) ОВД Иссык-Кульского района.

Как отмечается, прежде чем выходить на улицу детям нужно хорошо знать правила дорожного движения, начиная с детского сада.

Так, в Иссык-Кульском районе сотрудники патрульной милиции проводят профилактические работы в рамках мероприятия "Осторожно Дети!", посещают детские сады, где знакомят детей с элементарными правилами дорожного движения, напоминают об их неукоснительном соблюдении. Это важно для тех, кто готовится в будущем идти в школу.

Скоро летние каникулы, многие родители начнут отвозить детей на лето к родственникам в деревню, часто малыши остаются с дорогой один на один. В этой связи по инициативе ОПМ ОВД Иссык-Кульского района совместно с руководством детского сада имени Г.Гмайнера города Чолпон-Ата Гулирой Мусакожоевой проводились занятия по правилам дорожного движения в группах. Изучение правил очень важно и этому уделяется много внимания. Необходимо и с родителями часто проводить беседы на собраниях, призвать взрослых не оказывать негативное влияние своими нарушениями, ведь отрицательный пример может отразиться на поведении детей в будущем.

Главной целью профилактических мероприятий является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепление у детей знания правил дорожного движения, привлечение внимания взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.