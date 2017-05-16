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А.Шадиев и К.Иманалиев поспорили из-за отсутствия главы ГКНБ А.Сегизбаева, К.Иманалиев покинул зал заседаний (видео)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426189-ru.html

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Оппозиционный междусобойчик. Заседание без смысла, целей и задач

16 мая 2017, 12:14       Комментарии

Председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") и член комитета Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") поспорили из-за отсутствия докладчика, К.Иманалиев покинул зал заседаний.
На заседании 16 мая предпоследним стоял вопрос по проекту конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, докладчиком по которому должен был быть председатель Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев. Однако стало известно, что он не пришел, а отправил заместителя директора Антитеррористического центра ГКНБ Таланта Кутманбекова.
К.Иманалиев предложил отложить рассмотрение вопроса. "Для отчета сам премьер-министр приходит. А тут глава ГКНБ не соизволил прийти, а отправил даже не своего заместителя, а заместителя заместителя. Предлагаю не заслушивать доклад, хотя бы из уважения к себе и комитету", - заявил парламентарий.
А.Шадиев ответил, что решить должны члены комитета.
"А если они отправят в следующий раз простого юриста, тоже будете слушать? Депутаты разошлись", - сказал К.Иманалиев и продолжил: "Обсуждайте вместе с Анваром Артыковичем". После этого последовал спор, и депутат покинул зал заседаний.
Комитет заслушал доклад, А.Шадиев сказал, что у него 3 доверенности, и одобрил проект.

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