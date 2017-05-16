По всему Кыргызстану свыше 22 тыс. человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов

16 мая 2017, 12:23 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков16 мая ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения (ЦОН) 1 в городе Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам председателя Государственной регистрационной службы Дастана Догоева, на сегодняшний день по всей республике свыше 22 тыс. человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов.

На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать биометрические паспорта.

В данном центре расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов города Бишкек и районный ЗАГС. В среднем за день ЦОН обслуживает около 1 000 человек.

С.Жээнбеков подчеркнул, что так как Центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства.

"Это приводит к снижению качества государственных услуг и недовольству со стороны граждан. Необходимо децентрализовать деятельность центров по обслуживанию населения и открыть в Бишкеке еще дополнительные пункты", - сообщил С.Жээнбеков.

Глава правительства поручил Государственной регистрационной службе принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.

Премьер-министр С.Жээнбеков во время посещения ЦОН 1 города Бишкек сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта.