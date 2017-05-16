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"Мекен Шейиттери" просит создать комиссию по национализации имущества семьи Бакиевых

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426187-ru.html

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16 мая 2017, 12:28       Комментарии

Общественная организация "Мекен Шейиттери" просит президента создать комиссию по национализации имущества семьи Бакиевых и быть во главе комиссии. Об этом 16 мая на пресс-конференции АКИpress сообщила сопредседатель "Мекен Шейиттери" Нурия Айдабосунова. По ее словам, предложение обусловлено имеющимися решениями судов, по которым 17 единиц имущества Бакиевых подлежат конфискации и национализации.
"Судом трех инстанций Курманбек Бакиев [бывший президент Кыргызстана] признан виновным в убийстве многих лиц во время апрельских событий 2010 года, в причинении морального вреда государству и приговорен к пожизненному лишению свободы заочно, с конфискацией имущества. Ему и его семье принадлежало недвижимое имущество, счета в банках страны, которые законом КР должны быть конфискованы в пользу государства. Мы контролируем ход этих событий и требуем освящать процесс конфискации и приватизации собственности Бакиевых, нажитых незаконным путем", - сказала она.
Н.Айдабосунова заявила, что по сегодняшний день неизвестно, исполнены ли решение судов о конфискации имущества на сумму 25 млн 933,4 тыс. сомов.
По ее мнению, некоторые национализированные единицы могли выкупить третьи лица. В связи с чем Н.Айдабосунова просит обнародовать эти данные.

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