"Мекен Шейиттери" просит создать комиссию по национализации имущества семьи Бакиевых

16 мая 2017, 12:28 Комментарии

Общественная организация "Мекен Шейиттери" просит президента создать комиссию по национализации имущества семьи Бакиевых и быть во главе комиссии. Об этом 16 мая на пресс-конференции АКИpress сообщила сопредседатель "Мекен Шейиттери" Нурия Айдабосунова. По ее словам, предложение обусловлено имеющимися решениями судов, по которым 17 единиц имущества Бакиевых подлежат конфискации и национализации.

"Судом трех инстанций Курманбек Бакиев [бывший президент Кыргызстана] признан виновным в убийстве многих лиц во время апрельских событий 2010 года, в причинении морального вреда государству и приговорен к пожизненному лишению свободы заочно, с конфискацией имущества. Ему и его семье принадлежало недвижимое имущество, счета в банках страны, которые законом КР должны быть конфискованы в пользу государства. Мы контролируем ход этих событий и требуем освящать процесс конфискации и приватизации собственности Бакиевых, нажитых незаконным путем", - сказала она.

Н.Айдабосунова заявила, что по сегодняшний день неизвестно, исполнены ли решение судов о конфискации имущества на сумму 25 млн 933,4 тыс. сомов.

По ее мнению, некоторые национализированные единицы могли выкупить третьи лица. В связи с чем Н.Айдабосунова просит обнародовать эти данные.