Пакет на голову, иголка под ногти, битье дубинкой по пяткам — самые популярные способы выбивания показаний у подследственных, - социолог

16 мая 2017, 12:31 Комментарии

Специалисты реабилитационного центра для лиц, пострадавших от пыток "Альтер-Эго" регулярно проводят мониторинг в СИЗО для выявления фактов пыток в отношении подследственных со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Социальный работник центра Надежда Колбина рассказала АКИpress, что в 2016 году сотрудники Центра выявили 7 случаев.

"При выявлении подследственный пишет заявление адвокатам на правовую помощь. В большей степени здесь уже зависит от адвоката - насколько быстро они среагируют: адвокат составляет письмо согласно заявлению, направляет в ГСИН, начальнику СИЗО с просьбой о том, что этот человек нуждается в юридической помощи. В свою очередь ГСИН назначает день, когда они могут вывезти этого человека на обследование. Они дают нам машину вместе с конвоем и вывозят человека на обследование в одну из частных клиник Бишкека, где есть все специалисты. Мы там обследуем человека, затем в СИЗО предоставляем медикаменты, связываемся с врачом СИЗО. Они все регулируют, проводят лечение", - рассказала Н.Колбина.

В основном, по словам специалиста, люди жалуются на побои и издевательства со стороны сотрудников сотрудников правоохранительных органов. "Жалобы на сотрудников СИЗО очень мало поступают. В СИЗО их не избивают, избивают до этого", - сказала она.

Соцработник перечислила самые "популярные" способы пыток со стороны сотрудников милиции:

- избиение резиновой дубинкой;

- одевание на голову целлофановых пакетов - присутствует почти всегда;

- избиение бутылками, наполненными водой - они не оставляют синяков;

- жестко бьют по пяткам - человек после этого не может ходить;

- иголки под ногти;

- случаи, когда человека поднимают и бросают, чтобы он ударился об пол;

- бывает, просто кулаками бьют, начинают пинать, он падает, толпа начинает пинать;

- часто бывают случаи, когда правоохранители один за одним просто заходят в кабинет и бьют, пинают.

По ее словам, милиционеры говорят, что по-другому нельзя выбивать показания. "Как-то я разговаривала года 3 назад с одним милиционером: он говорит "а как по-вашему мы должны действовать?". У милиционеров должны быть законные способы, без насилия.

Из моей практики есть такие люди, что они потом становятся инвалидами. Есть два случая, когда у молодых людей развилась тугоухость после того, как их били по ушам. Из-за таких ударов ладонями по ушам лопаются барабанные перепонки. Совсем молодые люди становятся глухими, инвалидами. Еще один из молодых людей после издевательств начал страдать эпилепсией", - рассказала Н.Колбина.