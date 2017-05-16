Члены ЦИК участвуют в работе Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов

16 мая 2017, 12:40 Комментарии

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова и член ЦИК Бахтияр Кадыров участвуют в работе 14-д Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов на тему "Эффективные избирательные органы и демократические выборы".

Как сообщила пресс-служба ЦИК, конференция проходит 15-16 мая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

В ходе первой пленарной сессии 15 мая председатель ЦИК выступила с докладом на тему "Новая избирательная модель Кыргызстана: достижения и задачи" и ознакомила участников с реформированием избирательной системы Кыргызстана.

Европейская конференция органов, ответственных за организацию выборов, является ежегодным мероприятием, организованным в этом году Венецианской комиссией Совета Европы в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимых Государств.

Более 120 участников, представляющих около 40 стран и несколько международных учреждений, включая председателей и членов центральных избирательных комиссий и администраций из Европы и других стран, примут участие в дискуссиях, чтобы определить меры, необходимые для улучшения деятельности избирательных органов и обмена передовым опытом, повышающие эффективность, наглядность и интерактивность избирательных органов.

Планируется, что в ходе конференции участники подпишут "Санкт- Петербургскую декларацию" направленную на улучшение деятельности избирательных и законодательных органов, тем самым обеспечивая демократические выборы.