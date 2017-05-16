Кыргызстан обогатится на 110 млн сомов — дело против Бакиева и Белоконя

16 мая 2017, 12:34 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека решил обратить в доход Кыргызстана около 110 миллионов сомов, находящихся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА), сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

12 мая суд рассмотрел дело ЗАО "Манас банк" и ДЕБРА и вынес следующие приговоры:

<ul> <li>Максиму Бакиеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на три года (ранее он был приговорен к двум пожизненным срокам);</li> <li>Валерию Белоконю назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на три года (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима);</li> <li>Евгению Вербицкому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима);</li> <li>Аните Лас назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима);</li> <li>Сергею Костырину назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима);</li> <li>Юрию Качнову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима);</li> <li>Марату Алапаеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года;</li> <li>Чолпон Иманалиевой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (с отбыванием наказания в колонии усиленного режима).</li> </ul>

Осужденные признаны причастными к коррупции, а также виновными в отмывании доходов в компаниях Кыргызской Республики.

Кроме того, на баланс государства должно перейти нежилое помещение в Бишкеке, принадлежащее ЗАО "Манас Банк". Приговор может быть обжалован и на него может быть внесено представление в Бишкекский городской суд до 22 мая текущего года.

ЗАО "Манас Банк" открылось в 2007 году. Принадлежало оно латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, который считался близким другом и партнером Максима Бакиева. В апреле 2010-го Временное правительство ввело в банке внешнее управление и признало его национализированным имуществом. Белоконь подал иск на правительство Кыргызстана с требованием выплатить 16,5 миллиона долларов компенсации. Верховный суд Онтарио наложил арест на 6,5 миллиона акций КР в Centerra Gold Inc. стоимостью 20,5 миллиона долларов. Позже арест был снят, но уже по другому иску.