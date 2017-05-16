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Китайская авиакомпания заинтересована в покупке 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kitajs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426182-ru.html

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16 мая 2017, 12:11       Комментарии

Китайская авиакомпания заинтересована в покупке 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан". Об этом стало известно на встрече генконсула КР в Гуанчжоу Максата Тентимишова, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным ведомства, накануне состоялись переговоры Тентимишова с генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" г-ном Ли Юцяном, одной из ключевых тем которого стало открытие нового авиарейса Бишкек–Шэньчжэнь/Гуанчжоу.
"Помимо этого, стороны также обсудили вопрос приобретения авиакомпанией "Южно-китайские авиалинии" 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан" и создания на его базе совместного предприятия. Тентимишов добавил, что в случае приобретения акций кыргызской авиакомпании, созданное совместное предприятие сможет получить пятую степень свободы полетов. По мнению генконсула, вхождение на рынок кыргызских авиаперевозчиков позволит "Южно-китайским авиалиниям" расширить диапазон полетов в другие страны ближнего и дальнего зарубежья", – говорится в сообщении.
По итогам мероприятия стороны подтвердили необходимость изучения предложения и организации очередной встречи для обсуждения условий сделки.

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