16 мая 2017, 12:11 Комментарии

Китайская авиакомпания заинтересована в покупке 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан". Об этом стало известно на встрече генконсула КР в Гуанчжоу Максата Тентимишова, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным ведомства, накануне состоялись переговоры Тентимишова с генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" г-ном Ли Юцяном, одной из ключевых тем которого стало открытие нового авиарейса Бишкек–Шэньчжэнь/Гуанчжоу.

"Помимо этого, стороны также обсудили вопрос приобретения авиакомпанией "Южно-китайские авиалинии" 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан" и создания на его базе совместного предприятия. Тентимишов добавил, что в случае приобретения акций кыргызской авиакомпании, созданное совместное предприятие сможет получить пятую степень свободы полетов. По мнению генконсула, вхождение на рынок кыргызских авиаперевозчиков позволит "Южно-китайским авиалиниям" расширить диапазон полетов в другие страны ближнего и дальнего зарубежья", – говорится в сообщении.

По итогам мероприятия стороны подтвердили необходимость изучения предложения и организации очередной встречи для обсуждения условий сделки.