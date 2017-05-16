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В парламенте предложили рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для сотрудников ЖК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426181-ru.html

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16 мая 2017, 12:21       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в закон "О служебном жилом доме ЖК".
Инициатор законопроекта депутат Ирина Карамушкина (СДПК) предложила предоставить пустующие квартиры служебного дома ЖК сотрудникам аппарата парламента, которые остро нуждаются в жилье.
Однако данная норма вызвала споры в комитете. По словам председателя комитета Асель Кодурановой (СДПК), в будущем депутаты будут сдавать мандаты, на их место будут приходить новые.
"Могут прийти депутаты, которые нуждаются в жилье. И что тогда? Мы будем сотрудников опять выселять?" — спросила депутат.
Однако Карамушкина отметила, что парламент отказался от привилегий – квартир и машин.
В свою очередь замглавы комитета Дамирбек Асылбек Уулу ("Кыргызстан") отметил, что от привилегий отказался VI созыв, возможно следующий созыв парламенте вновь их вернет.
"Надо думать масштабно, если данная проблема выявилась, то давайте ее решать. Возможно, нам надо задуматься о строительстве дома для сотрудников аппарата ЖК. Если экономить бюджет ЖК , то можно и за 6 месяцев дом построить", — отметил он.
Также депутат Алтынай Омурбекова ("Республика – Ата-Журт") отметила, что нуждающихся в жилье сотрудников намного больше, чем 43 человека.
"80% наших молодых сотрудников нуждаются в жилье, но его мало. Кажется, что пора уже поднять вопрос создания жилищных кооперативов, нужно просить землю у мэрии и вместе с сотрудниками решать вопрос. Если мы поддержим проект закона, то мы снимем только острую боль", — сказала она.
Комитет законопроект отклонил.

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