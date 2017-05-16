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Комитет ЖК поддержал освобождение от налогов зарплаты агитаторов на выборах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426180-ru.html

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ГНС за четыре месяца собрала более 22 млрд сомов налогов

16 мая 2017, 12:25       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, согласно которому предлагается освободить от налогов и выплат в Соцфонд зарплаты агитаторов на выборах.
В ходе обсуждений депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") выступил против данной нормы, отметив, что учителя и врачи из своей зарплаты налоги платят и отметил, что законопроект нарушает социальную справедливость.
В свою очередь  один из инициаторов законопроекта Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата Журт") отметил, что социальную несправедливость несут такие нормы, как освобождение от НДС мукомолов.
"В Налоговой службе нет точной и достоверной информации о том, сколько получают агитаторы политпартий и кандидатов за свою работу. Кроме того, все мы знаем, что многие работники во время агитации предпочитают получать зарплату в конвертах. И партии, и кандидаты никогда не указывают точные данные, затраченные на зарплаты агитаторам, они убегают от налогов. В этой связи и было внесено предложение освободить зарплаты агитаторов от страховых выплат и налогов. Мы дадим возможность перейти от серых конвертов к белым. В будущем мы сможем узнать, сколько лиц привлекается в качестве агитаторов и сколько они получают. Мы также позволим агитатором получать в открытую свою зарплату, а партия или кандидат должны будут потом предоставить отчетность о потраченных средствах. Тут речь идет о наших же граждаахн. Кто работает агитаторами? Наши граждане, наше население. И мы данной нормой даем возможность нашим же гражданам получать полную заработную плату", — сказал он.
Также лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов отметил, что фонд партии или политических кандидатов создается за счет прибыли компаний или из заработных плат, то есть из данных средств уже налоги выплачены.
"И облагать эти средства вторым налогом не имеет смысла. Данная норма приведет к открытости финансовых потоков во время предвыборной агитации. Данная норм  даст возможность правоохранительным органам для проверки источников финансирования предвыборных фондов, легальные они или нет. Норма позволит выявить происхождение средств фонда. На сегодня эта норма большой шаг, мы же все знаем, какой официальный фонд и какой неофициальный", — отметил он.
По итогам обсуждений законопроект был одобрен комитетом.

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