Премьер сдал документы на получение биометрического паспорта

16 мая 2017, 12:21 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время посещения ЦОН 1 Бишкек сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта, сообщает пресс-служба правительства.

По данным ведомства, он 16 мая, ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения.

"На сегодняшний день по всей республике свыше 22 тыс. человек сдали электронные анкеты, для получения биометрических паспортов. На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать биометрические паспорта. В данном ЦОН расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов города Бишкек и районный загс. В среднем за день ЦОН обслуживает около 1 тыс. человек", – доложил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что так как Центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства.

Глава правительства поручил ГРС принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.