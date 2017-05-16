Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Снова наезд — в Бишкеке сбили женщину, водитель скрылсяСнова наезд — в Бишкеке сбили женщину, водитель скрылсяКитайская авиакомпания заинтересована в покупке 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан"Китайская авиакомпания заинтересована в покупке 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан"

Производителей КР ждут серьезные штрафы за несоответствие регламентам ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359907_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426178-ru.html

Похожие новости

На повышение производительности молочного сектора Кыргызстана будет направлено $5 млн

У местных бизнесменов осталось три месяца для соответствия регламентам ЕАЭС

Прежде чем сжечь мусор, проверь кошелек — в Бишкеке штраф до 20 тыс сомов

За незаконное сжигание мусора в неустановленных местах горожан могут оштрафовать на 2000 сомов

Мэрия напоминает, что сжигание и выброс мусора в неположенном месте влекут наложение штрафа и общественные работы

16 мая 2017, 12:12       Комментарии

После августа этого года местных предпринимателей ждут серьезные штрафы за несоответствие новым техрегламентам ЕАЭС. Об этом сегодня, 16 мая, на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, предпринимателей, которые не привели производство в соответствие с новыми техрегламентами ЕАЭС, будут привлекать к административной ответственности.
"Будут санкции в виде серьезных штрафов. Размер зависит от тяжести административного нарушения и может быть до 100 тысяч сомов", - предупредил Панкратов.
Напомним, 12 августа в силу вступят 18 технических регламентов, которые предусматривают новые стандарты производства, маркировки, хранения и перевозки товаров внутри страны.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум