Производителей КР ждут серьезные штрафы за несоответствие регламентам ЕАЭС

16 мая 2017, 12:12 Комментарии

После августа этого года местных предпринимателей ждут серьезные штрафы за несоответствие новым техрегламентам ЕАЭС. Об этом сегодня, 16 мая, на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, предпринимателей, которые не привели производство в соответствие с новыми техрегламентами ЕАЭС, будут привлекать к административной ответственности.

"Будут санкции в виде серьезных штрафов. Размер зависит от тяжести административного нарушения и может быть до 100 тысяч сомов", - предупредил Панкратов.

Напомним, 12 августа в силу вступят 18 технических регламентов, которые предусматривают новые стандарты производства, маркировки, хранения и перевозки товаров внутри страны.