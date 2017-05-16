Депутат покинул заседание комитета из-за отсутствия председателя ГКНБ

16 мая 2017, 12:19 Комментарии

Сегодня, 16 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности между депутатом от фракции "Ата Мекен" Каныбеком Иманалиевым и главой комитета Аскарбеком Шадиевым произошла словесная перепалка.

Отметим, что депутаты обсуждают проект Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.

В рамках повестки дня на заседание комитета должен был прийти председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

Депутат Иманалиев заявил, что отсутствие главы госкомитета или его заместителей - неуважение к комитету.

Шадиев попытался объяснить, что представители ГКНБ отсутствуют в связи с тем, что находятся в правительстве. Однако Иманалиев предложил отложить рассмотрение вопроса на заседании комитета.

"Это неуважение к комитету. У председателя ГКНБ три заместителя, мог бы кто-то из них прийти. А то получается, что к нам приходят заместитель заместителя госоргана", - сказал Иманалиев.

В итоге парламентарий покинул заседание комитета.