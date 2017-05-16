Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер сдал документы на получение биометрического паспортаПремьер сдал документы на получение биометрического паспортаА.Шадиев и К.Иманалиев поспорили из-за отсутствия главы ГКНБ А.Сегизбаева, К.Иманалиев покинул зал заседаний (видео)А.Шадиев и К.Иманалиев поспорили из-за отсутствия главы ГКНБ А.Сегизбаева, К.Иманалиев покинул зал заседаний (видео)

Депутат покинул заседание комитета из-за отсутствия председателя ГКНБ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359909_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426177-ru.html

Похожие новости

Комитет ЖК одобрил кандидатуру Б.Отунбаева на пост посла Кыргызстана в Дании, Норвегии и Швеции по совместительству с резиденцией в Москве

В парламенте предложили отдать во временное пользование сотрудникам ЖК пустующие квартиры, предназначенные депутатам

Комитет ЖК поддержал освобождение от налогов зарплаты агитаторов на выборах

А.Шадиев и К.Иманалиев поспорили из-за отсутствия главы ГКНБ А.Сегизбаева, К.Иманалиев покинул зал заседаний (видео)

Депутаты поспорили, стоит ли отдавать служебные квартиры в пользование сотрудникам Аппарата и Управделами ЖК

16 мая 2017, 12:19       Комментарии

Сегодня, 16 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности между депутатом от фракции "Ата Мекен" Каныбеком Иманалиевым и главой комитета Аскарбеком Шадиевым произошла словесная перепалка.
Отметим, что депутаты обсуждают проект Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.
В рамках повестки дня на заседание комитета должен был прийти председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев.
Депутат Иманалиев заявил, что отсутствие главы госкомитета или его заместителей - неуважение к комитету.
Шадиев попытался объяснить, что представители ГКНБ отсутствуют в связи с тем, что находятся в правительстве. Однако Иманалиев предложил отложить рассмотрение вопроса на заседании комитета.
"Это неуважение к комитету. У председателя ГКНБ три заместителя, мог бы кто-то из них прийти. А то получается, что к нам приходят заместитель заместителя госоргана", - сказал Иманалиев.
В итоге парламентарий покинул заседание комитета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум