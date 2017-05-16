Khovar: Таджикистан и Китай намерены увеличить товарооборот до 3-х млрд долларов

16 мая 2017, 11:51 Комментарии

Khovar: Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров провёл встречу с председателем Комиссии по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Пан Юньхэ. Об этом сообщили в пресс-центре парламента Таджикистана.

Шукурджон Зухуров отметил, что Китай является крупнейшим инвестором по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику. "Среди наших ведущих внешнеторговых партнеров Китай занимает прочное лидирующее положение, а по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику является крупнейшим инвестором. Мы продолжим работу по стимулированию процесса привлечения китайских компаний в Таджикистан, будем поддерживать благоприятный инвестиционный климат. В этой связи мы серьезно рассматриваем перспективы создания зоны свободной торговли с Китаем", — сказал он.

Спикер таджикского парламента отметил, что падение двустороннего товарооборота на 30% за прошлый год является отражением негативных процессов в мировой экономике, и стороны готовы предпринять совместные усилия для того, чтобы к 2020 году достичь отметки 3 млрд долларов во внешней торговле.

По словам Ш. Зухурова, Таджикистан намерен усилить внимание наращиванию экспорта своей сельскохозяйственной продукции в Китай. "Выражаем надежду на подписание в ближайшее время Протокола фитосанитарных требований между Министерством сельского хозяйства РТ и главным государственным управлением технического и гарантийного контроля качества товаров Китая", — отметил он.

На встрече также были затронуты вопросы, касающиеся реабилитации автомобильной дороги Китай — Таджикистан.

Реализация первой фазы данного проекта на участке Душанбе — Дангара была завершена в 2014 году при финансовом содействии правительства Китая.