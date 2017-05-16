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С.Жээнбеков сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426175-ru.html

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16 мая 2017, 11:56       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 мая, ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения (ЦОН) 1 в городе Бишкек. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Как проинформировал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, на сегодняшний день по всей республике свыше 22 тысяч человек сдали электронные анкеты, для получения биометрических паспортов. На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать биометрические паспорта.
В данном Центре расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов города Бишкек и районный ЗАГС. В среднем за день ЦОН обслуживает около 1 000 человек.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что так как Центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства.
"Это приводит к снижению качества государственных услуг и недовольству со стороны граждан. Необходимо децентрализовать деятельность центров по обслуживанию населения и открыть в Бишкеке еще дополнительные пункты", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава Правительства поручил Государственной регистрационной службе принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время посещения ЦОН 1 города Бишкек сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта.

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