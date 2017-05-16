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На повышение производительности молочного сектора Кыргызстана будет направлено $5 млн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-povysh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426174-ru.html

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16 мая 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша накануне рассмотрел и одобрил проект Соглашения о финансирования между Кыргызстаном и Международной Ассоциацией Развития (Всемирный Банк) по "Проекту по комплексу повышению производительности молочного сектора" (кредит 5918 -KG, грант D147-KG)". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
По данным представителей Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, проект будет способствовать повышению производство молока в Иссык-Кульской области на 15%, в частности увеличится объем молока с 2047 до 2400 литров.
Международная Ассоциация Развития финансирует данный проект на 5 млн долларов США, из которых 2 млн 250 тыс. долларов - грант, а 2 млн 750 тысяч кредит на 38 лет (6 лет льготного периода) со ставкой в 0,75%. Кроме этого, в рамках проекта предусматривается идентификация 220 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе будет оказана помощь в установке 3 ветеринарных постов.

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