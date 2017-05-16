Что решали в кулуарах Форума в Пекине президенты - фото

16 мая 2017, 12:08 Комментарии

В Пекине состоялся первый международный экономический форум "Один пояс - один путь", в котором приняли участие главы 29 государств. Город встретил лидеров стран 30-градусной жарой и ароматом шикарных роз.

Международный конференц–центр находится в 70 километрах от Пекина. Место для форума хозяева выбрали очень живописное, на берегу озера Яньци. В буквальном переводе — "озеро, где обитают редкие птицы", передает "Беларусь Сегодня".

В КНР саммит стран Шелкового пути называют главным политическим событием года. В Пекин съехались главы государств и правительств из 29 стран. А еще руководители ООН, МВФ, Всемирного банка, ВТО. Солидное представительство.

Большой экономический коридор, проходящий через весь континент, способен повлиять на судьбу не только евразийского пространства, но и мира.

Нурсултан Назарбаев один из первых выступил с речью, обратившись ко всему миру, информирует "Хабар 24". Санкции, мотивированные исключительно политически, негативно повлияли на экономическую активность и жизнь миллионов людей. Как результат санкций - снижение темпов роста ВВП не только в отдельных странах, во всем мире. Вот почему сегодня так важна международная кооперация.

Выступая в рамках Форума перед участниками круглого стола "Политическая совместная деятельность для более тесного сотрудничества", президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о возобновлении в Евразии древнего Шелкового пути в новом, современном формате стала своевременным ответом на усилившиеся политические, экономические и гуманитарные кризисы в мире, информирует Акорда.

Назарбаев отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" позволяет формировать новую геоэкономическую парадигму, успешная реализация которой принесет пользу странам с суммарным населением 4,4 млрд человек.

Елбасы подчеркнул, что Центральная Азия вновь обрела стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками мира.

Кроме того, президент Казахстана отметил важную роль Евразийского экономического союза в этом процессе.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев предложил ряд конкретных шагов по реализации инициативы "Один пояс, один путь".

В свою очередь Си Цзиньпин высоко оценил слова Нурсултана Назарбаева, назвав Казахстан беспрецендетной страной в вопросах транзита и грузоперевозок.

После встречи с премьером китайского Госсовета, совместного фото премьеров и президентов, вечер высоких гостей Пекина продолжился за торжественным ужином. Первый тост - от главы КНР Си Цзиньпина.

Когда на улице уже стемнело, участников первого форума "Один пояс - один путь" ждал еще и гала-концерт в Китайском большом театре.

Широкую популярность в соцсетях получило фото, на котором президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана что-то живо обсуждают и смеются.

Президент России перед отлетом рассказал, о чем говорили в кулуарах. По его словам, политики договорились не бросать начатое, так что теперь снова встретятся в 2019-м. И, возможно, в еще более широком составе.

"Практически все говорили следующее: в условиях, когда в крупнейших и ведущих центрах мы наблюдаем растущее количество элементов неопределенности, к примеру, в США острая политическая борьба, что создает нервозность не только в политике, но и экономике, в ЕС с тревогой наблюдают, что происходит с Брекситом, да и внутри Евросоюза много проблем. И очень востребованы сегодня сигналы, которые давали бы надежду на стабильность", — рассказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине, передает Life.

По итогам форума было принято коммюнике, отразившее пять ключевых принципов дальнейшей кооперации его участников - равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность.

Источник: www.nur.kz/1494213-o-chem-govorili-v-kuluarakh-foruma-v-peki.html?utm_campaign=fb