В Бишкеке впервые открылся реабилитационный центр для пострадавших от пыток

16 мая 2017, 12:10 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялось открытие реабилитационного центра "Альтер-Эго" для лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения.

Раньше в Кыргызстане пострадавшим от пыток оказывала помощь реабилитационная программа при общественном фонде "Голос свободы". Теперь эта программа переросла в центр со штатом и условиями для реабилитации лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения, и он создан при поддержке Общественного фонда "Голос свободы" и Центрально-Азиатского альянса против зависимости.

На открытии приняли участие представители коалиции против пыток в Кыргызстане, управлении верховного комиссара ООН по правам человека, Европейского Союза, фонда "Сорос-Кыргызстан".

Как отметил руководитель центра Тынчтыкбек Асанов, помощь в основном будет направлена на оказание комплексной медицинской, социальной и правовой помощи жертвам пыток. "А особый акцент будет сделан на психологическую поддержку, то есть в основном будем работать с психическими последствиями пыток. Телесные раны могут зажить, но память о перенесенных пытках остается на всю жизнь, если не работать над этим", - отметил он.

По словам руководителя ОФ "Голос свободы" Сардара Багишбекова, этот центр на данный момент является единственным по всей Центральной Азии, оказывающий помощь лицам, пострадавшим от пыток. "Оказание правовой помощи очень важно, но одновременно надо уделить внимание на душевное состояние пострадавшего. Наши психологи, психотерапевты, медицинские работники помогут в этом", - заверил С.Багишбеков.

Также он отметил, что одним из задач стоит открыть такой центр и на юге страны.

Кроме этого руководитель Центрально-Азиатского альянса против зависимости Аида Парпиева также рассказала, что очень долгое время понадобится для восстановления от пыток, а данный центр поможет пострадавшим от жестокого обращения прийти в себя в короткое время.

"В моей практике встретилась одна женщина, которая пострадала от пытки в милиции, так вот ей на восстановление после всего понадобилось 4 года. И данный центр направлен на восстановление достоинства, физических и психических способностей, социальную независимость этих лиц, а также на их полную реинтеграцию в обществе", - сказала она.

Центр находится по адресу ш.Бишкек ул.Киевская 69 кв.4 (район площади Ала-Тоо, напротив Университета "Арабаева"). Тел: 0312 91-04-07.