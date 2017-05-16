ДУМК призвало религиозные учреждения не допускать драк в мечетях

16 мая 2017, 11:45 Комментарии

Мечеть, в которой произошла потасовка между посетителями, расположена в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.

По ее данным, строительство мечети было завершено недавно, но официального открытия пока еще не состоялось. Несмотря на это, местные жители уже посещали мечеть как намазкану.

Как заверили в муфтияте, мечетям и религиозным учреждениям всех регионов страны дано задание о недопущении таких инцидентов на территории богослужебных заведений.

Ранее в ДУМК прокомментировали видео драки и сообщили, что герои этого видеоролика не являются имамами и прочими служителями религии, а лишь посетители, которые пришли помолиться и не смогли найти общий язык.