Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Kazinform: Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне - МинНацЭкономикиKazinform: Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне - МинНацЭкономикиВ Бишкеке определили лучших таэквондистов среди детей и юниоровВ Бишкеке определили лучших таэквондистов среди детей и юниоров

ДУМК призвало религиозные учреждения не допускать драк в мечетях

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426171-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане хотят внедрить светские предметы в религиозных учреждениях

За 25 лет независимости количество мечетей в КР увеличилось в 60 раз

Negatiff: Потасовка в мечети, отравление в Казармане и отсутствие воды в Кадамжае

В мечетях Чуйской области прочтут пятничный намаз ко Дню памяти умерших от СПИДа

Драка в мечети — бородатый мужчина "раскидал" оппонентов голыми руками

16 мая 2017, 11:45       Комментарии

Мечеть, в которой произошла потасовка между посетителями, расположена в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.
По ее данным, строительство мечети было завершено недавно, но официального открытия пока еще не состоялось. Несмотря на это, местные жители уже посещали мечеть как намазкану.
Как заверили в муфтияте, мечетям и религиозным учреждениям всех регионов страны дано задание о недопущении таких инцидентов на территории богослужебных заведений.
Ранее в ДУМК прокомментировали видео драки и сообщили, что герои этого видеоролика не являются имамами и прочими служителями религии, а лишь посетители, которые пришли помолиться и не смогли найти общий язык.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум