В Кыргызстане функционируют порядка 50 филиалов свидетелей Иеговы, - Госкомрелигий

16 мая 2017, 11:47 Комментарии

В Кыргызстане функционируют порядка 50 филиалов свидетелей Иеговы. Об этом 16 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по делам религий Закир Чотаев. Депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") отметил, что работа Духовного управления мусульман и деятельность организаций исламского направления более менее видна. "Но как вы отслеживаете Иегово, Муна?" - спросил он.

Замглавы ведомства ответил, что госкомиссия проводит мониторинг религиозных организаций крестьянского направления, в скором времени будут подведены итоги.

"На сегодняшний день насчитывается порядка 50 филиалов свидетелей Иеговы. Они все зарегистрированы, но в некоторых областях есть незарегистрированные организации, которые относятся к свидетелям Иеговы. По данному вопросу работают правоохранительные органы, наши представители, которые подают в суд", - добавил он.

Парламентарий напомнил, что данная организация запрещена в Кыргызстане.

"Мы вводим более жесткие санкции. Согласно действующему законодательству, штраф за незаконную религиозную деятельность составляет от 200 до 500 сомов. В Кодексе о нарушениях он повышен до 5 тыс. сомов", - ответил З.Чотаев.