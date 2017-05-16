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В Бишкеке зеленые насаждения занимают площадь около 5 тыс. га при норме 10 тыс. га

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426169-ru.html

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16 мая 2017, 11:50       Комментарии

В Бишкеке зеленые насаждения занимают примерную площадь 5 тыс. гектаров, это около 30% территории при норме около 10 тыс. гектаров. Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев. По его словам, для решения проблемы представители Бишкекского горкенеша инициировали вопрос о принятии Концепции по озеленению Бишкека.
"Сейчас концепция находится на стадии обсуждения, ее планируется принять в этом году", - сказал А.Кененбаев.
После принятия концепции следующим этапом станет разработка конкретного плана озеленения, в котором будут учтены проблемы миграции (сейчас в городе около 900 тыс. жителей), вырубка деревьев с раскидистыми кронами для строительства многоэтажных зданий, состояние ирригационных сетей, которые не ремонтировались с 1991 года. Будет рассматриваться вопрос о внедрении трехуровневого озеленения в столице.
Как рассказал на конференции председатель наблюдательного совета ОФ "Инициатива Арча" Эмиль Шукуров, с советского времени значительно сократилось количество городских зеленых насаждений. "Сейчас площадь зеленых насаждений составляет 3,5 кв. метра на одного жителя при норме не менее 21 кв. метра", - добавил он.

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