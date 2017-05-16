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Кыргызстан много сделал в обеспечении демократических выборов, что мы не так много можем рекомендовать, - глава Венецианской комиссии Совета Европы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426168-ru.html

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16 мая 2017, 12:02       Комментарии

Кыргызстан много сделал в обеспечении демократической выборной системы и внедрении новых выборных технологий, что Венецианская комиссия не так много может рекомендовать. Об этом 16 мая заявил председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио на встрече с председателем ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, Дж.Букиккио отметил прогресс в демократизации Кыргызстана, в частности, выборного процесса. "Конечно, еще есть над чем работать, но все же многим другим странам предстоит сделать гораздо больше, чтобы достичь уровня успехов, которых добились в Кыргызстане", - сказал он.
Дж.Букиккио подчеркнул, что с 1993 года является другом Кыргызстана и общался со многими руководителями страны ранее, которые заявляли о приверженности демократическим ценностям в начале своего пути, но заканчивалось всегда одним и тем же. Он согласился с председателем ЦИК в том, что с тех пор страна прошла долгий путь поиска своего пути, но на нынешнем этапе развития прогресс очевиден.
Н.Шайлдабекова отметила, что главной задачей избирательной реформы и других преобразований в стране в целом является обеспечение устойчивости достигнутого и их дальнейшее совершенствование.
Она проинформировала об усилиях по конкретным направлениям выборной реформы, направленным на улучшение реализации избирательных прав граждан и укрепление доверия народа к институту выборов.
Дж.Букиккио подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности, приоритетной работы с Кыргызстаном и Казахстаном как членами Совета Европы. Он выразил уверенность, что намеченные конкретные планы взаимодействия Венецианской комиссии с ЦИК Кыргызстана будут вкладом в развитие общих ценностей демократии и пожелал Кыргызстану успехов.
Председатель ЦИК пригласила представителей Венецианской комиссии принять участие в мероприятиях в рамках подготовки и проведения предстоящих выборов президента КР.
Во встрече приняли участие депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, член ЦИК Бахтияр Кадыров, представитель Жогорку Кенеша в МПА СНГ Нурбек Сатвалдиев.

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