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Депутат считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426167-ru.html

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16 мая 2017, 11:49       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов ("Республика - Ата-Журт") считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным. Такое мнение он высказал в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству при обсуждении законопроектов по внедрению электронного управления в КР.
"Например, если мои данные запросит МВД, эта инспекция должна рассмотреть, какие данные можно будет дать", - сказал он.
Как сообщил один из инициаторов законопроектов депутат Дастан Бекешев (СДПК), предлагается создание уполномоченного органа в сфере безопасности персональных данных.
"Мы указываем орган, но правительство само определит, какой орган будет следить за безопасностью - ГКНБ или другой", - сообщил Д.Бекешев.

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