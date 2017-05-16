Депутат считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным

16 мая 2017, 11:49 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов ("Республика - Ата-Журт") считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным. Такое мнение он высказал в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству при обсуждении законопроектов по внедрению электронного управления в КР.

"Например, если мои данные запросит МВД, эта инспекция должна рассмотреть, какие данные можно будет дать", - сказал он.

Как сообщил один из инициаторов законопроектов депутат Дастан Бекешев (СДПК), предлагается создание уполномоченного органа в сфере безопасности персональных данных.

"Мы указываем орган, но правительство само определит, какой орган будет следить за безопасностью - ГКНБ или другой", - сообщил Д.Бекешев.