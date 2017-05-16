Депутаты поспорили, стоит ли отдавать служебные квартиры в пользование сотрудникам Аппарата и Управделами ЖК

16 мая 2017, 12:08 Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) предложила предоставить сотрудникам Аппарата и Управделами ЖК, остро нуждающимся в жилье, пустые служебные квартиры, предназначенные для депутатов. Соответствующий законопроект она вынесла на рассмотрение комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Депутат сообщила, что из 34 служебных квартир на данный момент пустуют 22.

"Есть даже случаи, когда служебные квартиры пустуют не один год. Например, квартира в доме 40 в мкр Аламедин-1 пустует на протяжении 7 лет. А все коммунальные услуги пустующих квартир, насколько я знаю, оплачиваются из бюджета Управделами. Если бы они были заселены, то оплачивали бы жильцы. Также хочу отметить, что, по предоставленным мне данным, более 43 сотрудников Аппарата и Управделами остро нуждаются в жилье", - сказала она.

И.Карамушкина отметила, что проживать в служебных квартирах сотрудники Аппарата и Управделами ЖК смогут, пока они работают на своих должностях. "Если сотрудник увольняется, то он должен освободить служебное жилье", - сказала она.

Парламентарий отметила, что те, кто выступает против, говорят о том, что со временем самим депутатам может понадобиться служебное жилье. "В таком случае в резерве ЖК можно оставить 5-6 квартир на тот случай, если в ЖК будут изменения и придет депутат, которому потребуется жилье", - сказала она.

Однако ряд депутатов высказались против данного предложения.

"Я думаю, что нужно отклонить данный проект закона. Хорошо, сейчас у нас есть пустующие квартиры. Однако, через месяц или полтора могут произойти изменения, уйдет один депутат, придет другой и если вдруг у него нет своего жилья в Бишкеке, то по закону он имеет право получить служебное жилье. Что нам тогда делать? Выселять их? А если это будет зимний период времени? Выселять из квартиры нельзя, но и депутату нужно предоставить жилье. Разве это будет красиво?" - сказала депутат Асель Кодуранова (СДПК).

"У нас есть сотрудники, которые по 15-20 лет работают в ЖК и нуждаются в жилье. Как быть с ними? Если он 20 лет работает, то значит, он 20 лет будет жить в этой квартире? Мне кажется, этот проект закона не решит проблемы. Если мы будем пустые квартиры отдавать во временное проживание, а потом выселять - это приведет только к бардаку. Проще будет, если и мы, как в других ведомствах, как МВД, ГКНБ, будем строить служебные дома и конкретно давать тем, кто нуждается", - сказал депутат Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан").

Депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") отметила, что нуждающихся в жилье сотрудников намного больше, чем 43 человека. "Нуждающиеся исчисляются сотнями. 80% наших молодых сотрудников нуждаются в жилье, а жилья мало. Мне кажется, что нам пора уже поднять вопрос создания жилищных кооперативов, нужно просить землю у мэрии и вместе с сотрудниками решать вопрос. Если мы поддержим проект закона, то мы снимем только острую боль. Также внутри коллектива может произойти разлад", - сказала она.

По итогам голосования комитет отклонил проект закона в первом чтении.