В Бишкеке определили лучших таэквондистов среди детей и юниоров

16 мая 2017, 11:42 Комментарии
В Бишкеке состоялось массовое Ежегодное первенство Академии таэквондо WTF Кыргызской Республики посвященное Дню победы в Великой Отечественной войне.
Первенство проводилось среди детей, юношей, кадетов и юниоров, разделенных на два дивизиона — начинающих спортсменов и продолжающих. Общее количество участников составило 220 спортсменов, всего было разыграно 35 комплектов медалей.
На турнире использовалась международная электронная система судейства КР&P Адидас. В целях безопасности дети выступали в шлем-масках международного стандарта.
Состоялось вручение сертификатов на первые, вторые, третьи детские разряды — пумы и взрослые разряды – даны, присланные из Всемирной штаб-квартиры таэквондо WTF Куккивон в Южной Корее.
Международные сертификаты получили воспитанники Академии Таэквондо – Мамбетова Алина, Мамбетова Камилла, Боталиев Азиз, Джумалиев Нурлан, Жансеркеев Мухаммед, Цой Эмиль, Жекшенбаев Агиль, Камчыбеков Арсен, Табылдиева Айко и Табылдиев Бакай.
1 of 11 Победители Первенства Академии Таэквондо КР:
I Девизион:
Дети (2010-2008) г.р.:
22 кг – Атай Омуралиев
24 кг – Алихан Минкишиев
26 кг – Алихан Боронбаев
28 кг – Ислам Каримов
30 кг – Владимир Сафлютин
Юноши (2007-2006 г.р.):
25 кг – Руслан крепких
28 кг – Никита Бердников
31 кг – Алихан Курбанов
34 кг – Амир Ильясов
37 кг – Нурислам Абдыгапаров
Кадеты (2005-2003 г.р.):
33 кг – Алинур Мухтар уулу
37 кг – Адилет Мамытов
41 кг — Ислам Есеналиев
45 кг – Изат Эшеналиев
48 кг – Ли Теём
Девочки:
22 кг – Виктория Дементьева
33 кг – Александра Караульных
II Девизион:
22 кг – Омар Абуруман
24 кг – Амир Лященко
26 кг – Барс-Бек Жамшитов
28 кг – Николай Петухов
30 кг – Дастан Уваров
Юноши (2007-2006 г.р.):
25 кг – Ислам Сейдибакасов
28 кг – Амир Мусалыев
31 кг – Агиль Жекшенбаев
34 кг – Бексултан Токтоназаров
37 кг –Бекболот Жакып уулу
Кадеты (2005-2003 г.р.):
33 кг – Руслан Косо-Оглы
37 кг – Кристина Дементьева
41 кг – Кыяз Исхак уулу
45 кг – Александр Иванов
48 кг – Бек Абдилакимов
Юниоры: (2002-2000 г.р.)
48 кг – Атай Муратбек уулу
51 кг – Азизбек Исмаилов
55 кг – Владимир Тюленев
60 кг девушки – Кассандра Габдулина