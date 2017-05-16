В Бишкеке определили лучших таэквондистов среди детей и юниоров

16 мая 2017, 11:42 Комментарии

В Бишкеке состоялось массовое Ежегодное первенство Академии таэквондо WTF Кыргызской Республики посвященное Дню победы в Великой Отечественной войне.

Первенство проводилось среди детей, юношей, кадетов и юниоров, разделенных на два дивизиона — начинающих спортсменов и продолжающих. Общее количество участников составило 220 спортсменов, всего было разыграно 35 комплектов медалей.

На турнире использовалась международная электронная система судейства КР&P Адидас. В целях безопасности дети выступали в шлем-масках международного стандарта.

Состоялось вручение сертификатов на первые, вторые, третьи детские разряды — пумы и взрослые разряды – даны, присланные из Всемирной штаб-квартиры таэквондо WTF Куккивон в Южной Корее.

Международные сертификаты получили воспитанники Академии Таэквондо – Мамбетова Алина, Мамбетова Камилла, Боталиев Азиз, Джумалиев Нурлан, Жансеркеев Мухаммед, Цой Эмиль, Жекшенбаев Агиль, Камчыбеков Арсен, Табылдиева Айко и Табылдиев Бакай.

1 of 11 Победители Первенства Академии Таэквондо КР:

I Девизион:

Дети (2010-2008) г.р.:

22 кг – Атай Омуралиев

24 кг – Алихан Минкишиев

26 кг – Алихан Боронбаев

28 кг – Ислам Каримов

30 кг – Владимир Сафлютин

Юноши (2007-2006 г.р.):

25 кг – Руслан крепких

28 кг – Никита Бердников

31 кг – Алихан Курбанов

34 кг – Амир Ильясов

37 кг – Нурислам Абдыгапаров

Кадеты (2005-2003 г.р.):

33 кг – Алинур Мухтар уулу

37 кг – Адилет Мамытов

41 кг — Ислам Есеналиев

45 кг – Изат Эшеналиев

48 кг – Ли Теём

Девочки:

22 кг – Виктория Дементьева

33 кг – Александра Караульных

II Девизион:

22 кг – Омар Абуруман

24 кг – Амир Лященко

26 кг – Барс-Бек Жамшитов

28 кг – Николай Петухов

30 кг – Дастан Уваров

Юноши (2007-2006 г.р.):

25 кг – Ислам Сейдибакасов

28 кг – Амир Мусалыев

31 кг – Агиль Жекшенбаев

34 кг – Бексултан Токтоназаров

37 кг –Бекболот Жакып уулу

Кадеты (2005-2003 г.р.):

33 кг – Руслан Косо-Оглы

37 кг – Кристина Дементьева

41 кг – Кыяз Исхак уулу

45 кг – Александр Иванов

48 кг – Бек Абдилакимов

Юниоры: (2002-2000 г.р.)

48 кг – Атай Муратбек уулу

51 кг – Азизбек Исмаилов

55 кг – Владимир Тюленев

60 кг девушки – Кассандра Габдулина