В Кыргызстане хотят внедрить светские предметы в религиозных учреждениях

16 мая 2017, 11:35 Комментарии

В Кыргызстане хотят внедрить минимальный комплекс светских предметов для изучения в религиозных образовательных учреждениях. Об этом сегодня, 16 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил глава Госкомрелигий Закир Чотаев.

По его словам, примером для религиозных образовательных учреждений, которые хотят получить лицензию Минобразования, может служить теологический колледж. Он работает в пилотном режиме на базе университета им. Арабаева.

"Теологический колледж работает два года на базе университета им. Арабаева. На базе светского образования, там преподают религиозные предметы. Он имеет лицензию Минобразования. Это своеобразная интеграция светского религиозного образования для того, чтобы мы готовили наших граждан, которые хотят получить религиозное образование, но на базе светских предметов. Это будет показателем для других религиозных образовательных учреждений, которые хотят получить лицензию Минобразования и выдавать стандартный диплом. Планируется ввести минимальный комплекс светских предметов в религиозных образовательных учреждениях. В частности, история Кыргызстана, кыргызский язык и литература, география, информатика и человек и общество", - сказал Чотаев.