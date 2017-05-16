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В ЖК предложили дать новому президенту месяц, чтобы тот научился выступать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359898_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426163-ru.html

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16 мая 2017, 11:39       Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предложил не торопясь провести инаугурацию новоизбранного президента. Такое предложение он озвучил сегодня, 16 мая, на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня комитет рассматривает вопрос внесения изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР". Согласно законопроекту выборы переносятся с ранее объявленной даты - 19 ноября на 15 октября.
Депутат Масалиев поинтересовался у представителя ЦИК, если инаугурация будет проведен 1 декабря, то получится, что это произойдет через неделю после подведения итогов выборов. Он заметил, правильно было бы прописать в законе, что власть сменяется 1 декабря. Тогда у нового президента будет один месяц, чтобы научиться выступать и держать себя. "Мы должны дать им время, а то торопимся, не успели избрать, сразу проводим инаугурацию", - добавил он.
В свою очередь заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что в законе прописано, что инаугурация пройдет в течение месяца после итогов выборов, это, примерно, 1 декабря.

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