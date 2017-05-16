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Комитет ЖК поддержал перенесение выборов на 15 октябряКомитет ЖК поддержал перенесение выборов на 15 октябряДепутат считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным даннымДепутат считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным

КР может проводить оценку соответствия редких товаров в других странах ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359905_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426162-ru.html

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16 мая 2017, 11:50       Комментарии

Кыргызстан прорабатывает вопрос создания испытательных лабораторий или привлечения для услуг органов других стран ЕАЭС по некоторым видам техрегламентов. Об этом сегодня, 16 мая, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, всего в ЕАЭС будут действовать 35 техрегламентов, касающихся различных сфер производства. После августа этого года на территории Кыргызстана в общей сложности будут применяться 34 техрегламента. В КР существуют испытательные центры по 21 техрегламенту, которые, в основном, касаются пищевой, швейной промышленности. Лаборатории для остальных видов техрегламентов пока отсутствуют.
Панкратов отметил, что сейчас кыргызская сторона прорабатывает вопрос прохождения подобной оценки в лабораториях других стран ЕАЭС, если экономически это будет выгодно. В основном это будет касаться товаров редкого производства.

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