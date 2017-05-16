КР может проводить оценку соответствия редких товаров в других странах ЕАЭС

16 мая 2017, 11:50 Комментарии

Кыргызстан прорабатывает вопрос создания испытательных лабораторий или привлечения для услуг органов других стран ЕАЭС по некоторым видам техрегламентов. Об этом сегодня, 16 мая, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, всего в ЕАЭС будут действовать 35 техрегламентов, касающихся различных сфер производства. После августа этого года на территории Кыргызстана в общей сложности будут применяться 34 техрегламента. В КР существуют испытательные центры по 21 техрегламенту, которые, в основном, касаются пищевой, швейной промышленности. Лаборатории для остальных видов техрегламентов пока отсутствуют.

Панкратов отметил, что сейчас кыргызская сторона прорабатывает вопрос прохождения подобной оценки в лабораториях других стран ЕАЭС, если экономически это будет выгодно. В основном это будет касаться товаров редкого производства.