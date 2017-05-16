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Комитет ЖК поддержал перенесение выборов на 15 октября

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359904_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426161-ru.html

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16 мая 2017, 11:52       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил законопроект о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".
Отметим, суть законопроекта - изменение проведения даты выборов президента. Предлагается перенесение выборов с 19 ноября на 15 октября.
После обсуждения депутаты проголосовали за поддержку законопроекта во втором чтении и теперь его рассмотрят в парламенте.

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