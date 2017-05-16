Комитет ЖК поддержал перенесение выборов на 15 октября

16 мая 2017, 11:52 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил законопроект о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Отметим, суть законопроекта - изменение проведения даты выборов президента. Предлагается перенесение выборов с 19 ноября на 15 октября.

После обсуждения депутаты проголосовали за поддержку законопроекта во втором чтении и теперь его рассмотрят в парламенте.