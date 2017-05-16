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Казнокрады в халатах. Как врачи ЦСМ и медколледжа присваивали деньги

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359902_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426160-ru.html

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16 мая 2017, 11:54       Комментарии

Прокуратурой Октябрьского района г. Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центра семейной медицины № 18 по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.
Надзорным органом установлено, что должностные лица, войдя в сговор с работниками бухгалтерского учета, в период с 2013 по 2017 год путем открытия счетов кассиру ЦСМ К.Д. в банках республики незаконно перечисляли бюджетные денежные средства ежемесячно в сумме 200 тысяч сомов, которые присваивались ими.
Кроме того, в нарушение требований Положения "Об оплате труда работников здравоохранения КР" необоснованно было выплачено работникам за счет увеличения коэффициента трудового участия 82 тыс. 100 сомов.
В результате противоправных действий должностных лиц вышеотмеченного ЦСМ государству причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн 900 тыс. сомов.
Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по г. Бишкек.
Между тем прокуратура Чуйской области также возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Кара-Балтинского медицинского колледжа по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 308 (незаконное использование бюджетных средств) и 315 (служебный подлог) УК КР.
Установлено, что должностные лица медколледжа путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерские документы за 2015 год незаконно начисляли заработную плату отдельным работникам колледжа.
В результате противоправных действий должностных лиц Кара-Балтинского медицинского колледжа государству причинен материальный ущерб на сумму 526 тыс. 670 сомов.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

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