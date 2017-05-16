Казнокрады в халатах. Как врачи ЦСМ и медколледжа присваивали деньги

16 мая 2017, 11:54 Комментарии

Прокуратурой Октябрьского района г. Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центра семейной медицины № 18 по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Надзорным органом установлено, что должностные лица, войдя в сговор с работниками бухгалтерского учета, в период с 2013 по 2017 год путем открытия счетов кассиру ЦСМ К.Д. в банках республики незаконно перечисляли бюджетные денежные средства ежемесячно в сумме 200 тысяч сомов, которые присваивались ими.

Кроме того, в нарушение требований Положения "Об оплате труда работников здравоохранения КР" необоснованно было выплачено работникам за счет увеличения коэффициента трудового участия 82 тыс. 100 сомов.

В результате противоправных действий должностных лиц вышеотмеченного ЦСМ государству причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн 900 тыс. сомов.

Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по г. Бишкек.

Между тем прокуратура Чуйской области также возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Кара-Балтинского медицинского колледжа по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 308 (незаконное использование бюджетных средств) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Установлено, что должностные лица медколледжа путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерские документы за 2015 год незаконно начисляли заработную плату отдельным работникам колледжа.

В результате противоправных действий должностных лиц Кара-Балтинского медицинского колледжа государству причинен материальный ущерб на сумму 526 тыс. 670 сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.