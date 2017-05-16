Trend: ОБСЕ консультирует Туркменистана в вопросах возобновляемых источников энергии

16 мая 2017, 11:39 Комментарии

Trend: ОБСЕ организовала рабочую поездку туркменских специалистов в Вену с целью ознакомить с передовым международным опытом использования возобновляемых источников энергии, говорится в пресс-релизе организации.

В качестве слушателей были приглашены сотрудники Государственного энергетического института Туркменистана.

"Во время визита делегация из Туркменистана посетила Сельскохозяйственный колледж Тульн и Энергетический парк в Брук-ан-дер-Лайте, в котором электричество генерируется из энергии ветра и солнца, а также биогазовую установку, расположенную в том же месте",- сказано в информации.

Делегация также приняла участие в Конференции УНИДО (UNIDO - United Nations Industrial Development Organization) по устойчивым энергосистемам, в рамках которой состоялись дискуссии по устойчивой энергии, взаимосвязи между климатом и развитием, и выполнению Целей устойчивого развития и Парижского соглашения.

"Обеспечение устойчивых, инновационных и надежных энергоносителей очень важно для энергетической безопасности, стабильности и экономического роста. В то время как постоянно увеличивается число стран, использующих возобновляемые источники энергии, особое значение обретает обеспечение экономичного перехода к чистой и устойчивой энергии", - отметила Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

ОБСЕ приветствует усилия правительства Туркменистана, направленные на диверсификацию энергоресурсов.

Как известно, Туркменистан богат на солнечную энергию и пустынный песок, имеющего своем составе кремний. Ранее сообщалось, что страна нацелена на экспорт на мировые рынки кремния, являющегося базовым химическим элементом для создания оборудования, позволяющего получать экологически чистую электроэнергию.

Местные ученые говорят о возможностях использования солнечной энергии на автомобильных транспортных предприятиях, экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии, разработке систем автоматики для альтернативных источников энергии, возможностях получения тепловой энергии из использованных глубоких скважин.

При Академии наук Туркменистана (АНТ) ранее был получен первый образец технического кремния из кварцевого песка в Каракумах с использованием солнечной энергии. Здесь был также разработан автономный солнечно-ветровой комплекс, способный в течение года в условиях пустыни обеспечивать водой и энергией отгонные пастбища.

Среди других разработок - опреснительная солнечная установка, установка, осуществляющая автономное снабжение горячей водой, и солнечная теплица с теплосберегающим грунтом.

В Туркменистане в июле продолжительность солнечного дня доходит до 16 часов. Энергия лучей Солнца, падающих на 1 м2, составляет 800 ватт. Здесь примерно 300 дней в году являются солнечными, а продолжительность солнечных дней доходит до 2500-3000 часов.