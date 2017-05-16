Asia+: Душанбе просит Пекин подписать соглашение о поставках таджикских фруктов на китайские рынки

16 мая 2017, 11:42 Комментарии

Asia+: Вопросы сотрудничества были обсуждены на встрече вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с председателем Комиссии по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Пань Юньхэ.

На встрече, которая состоялась в Душанбе, Азим Иброхим отметил, что Таджикистан всецело поддерживает инициативу лидера Китая Си Цзиньпина о новой стратегии экономического развития, направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Как сообщили "АП" в правительстве республики, на встрече были обсуждены вопросы решения проблем, связанных с поставкой таджикских овощей и фруктов на рынки Китая, в частности подписание соглашения, проект которого уже одобрен.

Стороны обменялись мнениями по вопросам строительства через Таджикистан ветки газопровода Туркменистан-Китай, участия китайского капитала в возведении ТЭЦ Фон-Ягноб мощностью 600 мегаватт.

Напомним, 15 мая в Пекине прошел Международного экономического форума "Один пояс - один путь". Таджикистан на встрече представляли министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода и глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб.

Глава таможенной службы Таджикистана вчера в кулуарах Форума встретился со своим китайским коллегой, руководителем таможенной службы Китая Ю Гуанчжоу. Как сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ, на встрече обсуждены вопросы обмена опытом и таможенными данными, открытия таможенных представительств, а также оказание материально-технической помощи.

Стороны также обсудили вопросы активного участия в реализации проекта "Один Пояс - один путь", оказание содействия в переговорах по вопросу подписания межправительственного соглашения между двумя странами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере.

Обсуждены также вопросы подготовки профессиональных кадров и сотрудничества на контрольно-пропускных пунктах, отмечается в сообщении.