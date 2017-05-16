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Asia+: Душанбе просит Пекин подписать соглашение о поставках таджикских фруктов на китайские рынки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-dush...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426158-ru.html

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16 мая 2017, 11:42       Комментарии

Asia+: Вопросы сотрудничества были обсуждены на встрече вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с председателем Комиссии по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Пань Юньхэ.
На встрече, которая состоялась в Душанбе, Азим Иброхим отметил, что Таджикистан всецело поддерживает инициативу лидера Китая Си Цзиньпина о новой стратегии экономического развития, направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.
Как сообщили "АП" в правительстве республики, на встрече были обсуждены вопросы решения проблем, связанных с поставкой таджикских овощей и фруктов на рынки Китая, в частности подписание соглашения, проект которого уже одобрен.
Стороны обменялись мнениями по вопросам строительства через Таджикистан ветки газопровода Туркменистан-Китай, участия китайского капитала в возведении ТЭЦ Фон-Ягноб мощностью 600 мегаватт.
Напомним, 15 мая в Пекине прошел Международного экономического форума "Один пояс - один путь". Таджикистан на встрече представляли министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода и глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб.
Глава таможенной службы Таджикистана вчера в кулуарах Форума встретился со своим китайским коллегой, руководителем таможенной службы Китая Ю Гуанчжоу. Как сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ, на встрече обсуждены вопросы обмена опытом и таможенными данными, открытия таможенных представительств, а также оказание материально-технической помощи.
Стороны также обсудили вопросы активного участия в реализации проекта "Один Пояс - один путь", оказание содействия в переговорах по вопросу подписания межправительственного соглашения между двумя странами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере.
Обсуждены также вопросы подготовки профессиональных кадров и сотрудничества на контрольно-пропускных пунктах, отмечается в сообщении.

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