Kazinform: Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне - МинНацЭкономики

16 мая 2017, 11:46 Комментарии

Kazinform: Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов назвал величину государственного долга Казахстана безопасной, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"По состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень государственного долга. Он находится на безопасных величинах и составляет 12,3 трлн тенге или 24,6% от ВВП", - сказал он, выступая с докладом на заседании Правительства РК.

В целом, как отметил Т.Сулейменов, по итогам первых четырёх месяцев 2017 года наблюдается ускорение роста по большинству отраслей экономики вкупе со снижающейся инфляцией, возросшей инвестиционной активностью и выросшими международными резервами. "В частности они выросли на 2,2% с начала года и сейчас составляют 92,7 млрд тенге", - уточнил министр.

По предварительным данным в январе-апреле темп роста ВВП ускорился до 3,7% против роста в 3% в первом квартале. Тимур Сулейменов в докладе отметил, что позитивная динамика за первые четыре месяца не должна создавать иллюзий, что она может сохраняться без активизации госапппарата. В течение первых 5 месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2%, и, соответсвенно, сохраняется эффект низкой базы.

"То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и соотвественно новые источники роста нам необходимо будет изыскивать, чтобы планируемый рост минимум на 2,5% по итогам года был достигнут", - добавил он.