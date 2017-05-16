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Kazinform: Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне - МинНацЭкономики

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426157-ru.html

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16 мая 2017, 11:46       Комментарии

Kazinform: Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов назвал величину государственного долга Казахстана безопасной, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
"По состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень государственного долга. Он находится на безопасных величинах и составляет 12,3 трлн тенге или 24,6% от ВВП", - сказал он, выступая с докладом на заседании Правительства РК.
В целом, как отметил Т.Сулейменов, по итогам первых четырёх месяцев 2017 года наблюдается ускорение роста по большинству отраслей экономики вкупе со снижающейся инфляцией, возросшей инвестиционной активностью и выросшими международными резервами. "В частности они выросли на 2,2% с начала года и сейчас составляют 92,7 млрд тенге", - уточнил министр.
По предварительным данным в январе-апреле темп роста ВВП ускорился до 3,7% против роста в 3% в первом квартале. Тимур Сулейменов в докладе отметил, что позитивная динамика за первые четыре месяца не должна создавать иллюзий, что она может сохраняться без активизации госапппарата. В течение первых 5 месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2%, и, соответсвенно, сохраняется эффект низкой базы.
"То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и соотвественно новые источники роста нам необходимо будет изыскивать, чтобы планируемый рост минимум на 2,5% по итогам года был достигнут", - добавил он.

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