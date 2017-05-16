Открыла свою работу Школа ЕЭК и РСМД "Международное сотрудничество ЕАЭС"

16 мая 2017, 11:29 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. 15 мая в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации открыла свою работу совместная Школа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Российского совета по международным делам (РСМД) "Международное сотрудничество ЕАЭС". Ее участниками являются молодые эксперты, ученые и журналисты из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других стран мира, профессионально изучающие и пишущие о проблемах евразийской интеграции.

На открытии школы выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, вице-президент РСМД Александр Дзасохов.

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отметил, что Деловой и культурный комплекс, в котором организовано мероприятие, за время своего функционирования стал знаковым с точки зрения интеграции. Здесь проходили заседания Группы высокого уровня Союзного государства, Экономического совета СНГ, комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, состоялась конференция на тему медиации в странах Евразийского союза.

Также Посол Беларуси обратил внимание, что во многом общее стремление к объединению наших государств лежит и в культурной плоскости. Примером служит прошедшая в текущем году на площадке комплекса выставка "От Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока". В том числе и поэтому тематика текущего мероприятия "Международное сотрудничество ЕАЭС" полностью соответствует месту проведения.

По словам Игоря Петришенко, сегодня Евразийский союз является перспективным и активно развивающимся объединением, вызывающим живой интерес у многих стран на разных континентах.

Говоря о молодежном евразийском международном обмене, руководитель дипмиссии выразил уверенность, что школа молодых экспертов позволит найти еще больше правильных и нужных решений в деле развития евразийской интеграции, сделать очередной значимый шаг на пути дальнейшего совместного взаимовыгодного развития.

Министр ЕЭК Татьяна Валовая рассказала об истории становления евразийской интеграции, особенностях функционирования единого рынка ЕАЭС. Представитель ЕЭК ознакомила аудиторию с ключевыми направлениями и планами развития Союза на ближайшие годы, в том числе в сфере международной деятельности ЕЭК, и возможностями развития торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами, региональными интеграционными объединениями.

В частности, Татьяна Валовая отметила, что в настоящее время Евразийский экономический союз представляет большой интерес для других государств и интеграционных структур в силу своего институционального устройства. В ЕЭК в отличие от Европейского союза все страны, вне зависимости от размера территории и численности населения, имеют равное количество голосов. Кроме того, валютная и политическая составляющие на текущем этапе развития Союза не актуальны. Евразийский союз является, прежде всего, экономическим объединением, что также привлекает в Союз новых партнеров, в частности Армению и Кыргызстан в недавнем прошлом. ЕАЭС, несмотря на то, что существует только три года, уже приносит первые плоды. Так, экспорт Армении в станы Союза вырос в 2016 году на 70%. По мнению Татьяны Валовой, если страны ЕАЭС будут развивать дальше интеграцию, они будут постоянно получать позитивные эффекты от нее.

Рассказывая о программе интеграции ЕАЭС до 2025 года, представитель ЕЭК подчеркнула, что Комиссии крайне важен диалог с экспертами, чтобы быть в тренде и понимать, что еще необходимо сделать в интеграционной сфере.

В своем выступлении Татьяна Валовая также сделала акцент на развитии партнерского трека ЕАЭС. Она выразила мнение, что глобализация будет выстраиваться на базе партнерств между крупными экономическими игроками, включая Евразийский экономический союз.

"Если в мире появится сеть равноправных, взаимодополняющих друг друга партнерств, то мы не разрушим глобальный мир, а, наоборот, его создадим. Глобальное экономическое партнерство – возможность, укрепляя Евразийский экономический союз, цементируя его, встраивать Союз в сеть глобальных партнерств. Потому что нам нужно сбалансированное экономическое партнерство с Китаем, с другими тихоокеанскими и азиатскими государствами. Конечно, нам нужно такое партнерство и с Европейским союзом. Мы предложили это нашим европейским коллегам, шар – на их стороне. Надо сказать, что в последнее время мы все больше слышим от отдельных государств, что действительно они заинтересованы в том, бизнес их к этому подталкивает, что надо относиться к Евразийскому экономическому союзу как к объективной геополитической и геоэкономической реальности, с которой надо выстраивать очень тесный диалог", – подчеркнула министр ЕЭК.

Татьяна Валовая также отметила высокий уровень экономической конвергенции государств ЕАЭС. Это касается и уровня доходов на душу населения, и темпов экономического роста, и инфляции, и т.п. По ее словам, страны Союза с учетом Кыргызской Республики находятся на уровне 28 стран ЕС. Если не брать в расчет Кыргызстан, то показатель, например, по ВВП на душу населения, еще выше – на уровне изначальной "шестерки" Европейского союза. В странах ЕАЭС шло значительное сближение по этому показателю. Так, если на Казахстан в 1992 году приходилось 60 % ВВП от уровня Российской Федерации, то в предыдущие годы – 90-95 %, а в 2016 году этот показатель был выше, чем в РФ. И Армения, и Кыргызстан "подтягиваются". "Именно потому, что у нас высокий уровень экономической конвергенции, мы можем быть в одном экономическом объединении. Если бы у нас ее не было, мы не могли бы проводить ни согласованные, ни тем более единые экономические политики", – заявила министр ЕЭК.

Вице-президент Российского совета по международным делам Александр Дзасохов подчеркнул, что, несмотря на развитие азиатского вектора интеграции, ЕАЭС не должен отказываться и от сотрудничества с Европейским союзом. "Сейчас во многих странах Европы завершается выборный цикл и нужно воспользоваться этой возможностью для установления диалога между Европейским и Евразийским союзом", – заявил спикер.

ЕЭК регулярно проводит обучающие программы в целях популяризации деятельности Комиссии среди экспертного, научного и медийного сообщества. Так, в ноябре 2016 года в Москве прошла "Осенняя школа", которая была посвящена приоритетам и инструментам евразийской экономической интеграции. "ЕАЭС: интеграция для каждого. Эффекты и перспективы до 2025 года" – тема обучения школы в 2016 году.

Нынешняя школа является уже третьей. В этот раз акцент сделан на международное сотрудничество ЕАЭС.

Цель проекта – познакомить экспертов, ученых и журналистов разных стран мира с работой Евразийской экономической комиссии, способствовать формированию собственного видения интеграционных процессов и предложений по развитию деятельности Евразийского экономического союза в международном ключе.

Среди спикеров школы – представители ЕЭК, известные эксперты в области международной экономики и международных отношений. Занятия будут проходить в течение недели.

Справка

16 мая в центре внимания спикеров будут форматы, инструменты и ключевые направления международного сотрудничества ЕАЭС, в частности взаимодействие с третьими странами, международными организациями, региональными интеграционными объединениями. Об этом студентам расскажут директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно и начальник отдела международного взаимодействия Дмитрий Ежов.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик представит свою экспертную оценку переговорных треков ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с третьими странами, в том числе поговорит о перспективах создания ЗСТ с Сербией. Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанcком регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев расскажет о текущих задачах и перспективах сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Директор Центра региональных политических исследований МГИМО МИД России Ирина Бусыгина поделится своими знаниями о европейском опыте интеграции и как его можно применить для ЕАЭС.

17-18 мая лекции будут посвящены международной торговой политике ЕАЭС. Слушатели узнают о том, как союзное право связано с правом ВТО, о текущих задачах и перспективах сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Представители ЕЭК разберут кейсы по действующему ЗСТ с Вьетнамом и перспективным направлениям их создания с Сербией, Ираном, Египтом, Израилем, Индией, Сингапуром.

19 мая будут подведены итоги работы школы – участники представят свой экспертный взгляд по дальнейшему развитию международной деятельности ЕАЭС.

Сессии пройдут по адресу: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6.

Приглашаем журналистов СМИ стран ЕАЭС принять участие в публичных лекциях спикеров ЕЭК и РСМД.

Пресс-служба ЕЭК