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В Кыргызстане определены лучшие видеоролики студентов по туберкулезу

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426154-ru.html

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16 мая 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Подведены итоги на лучший видеоролик по туберкулезу (ТБ), организованный Республиканским центром укрепления здоровья и проектом USAID "Победим туберкулез" среди студентов факультетов журналистики и кинематографа высших учебных заведений г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Конкурс был объявлен в феврале текущего года с целью разработать социальные ролики о современном понимании туберкулеза для изменения отрицательного восприятия этого распространенного заболевания, снижения стигмы и дискриминации в отношении больных ТБ и членов их семей путем повышения информированности населения о болезни. В обозначенных организаторами задачах конкурса: улучшить информированность населения о признаках, диагностике и лечении туберкулеза; мотивировать к своевременному обращению за медицинской помощью лиц с вероятными симптомами ТБ и др.
На конкурс было отобрано 6 работ.
Среди победителей: видеоролик студентов Кыргызско-Турецкого университета "Манас" (1 место); КГНУ им. Баласагына (2 место), Кыргызский государственный университет культуры и искусств (3 место).
Остальные участники получили поощрительные призы, среди них студенты АУЦА и КГНУ им.Баласагына.

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