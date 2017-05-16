В Кыргызстане определены лучшие видеоролики студентов по туберкулезу

16 мая 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Подведены итоги на лучший видеоролик по туберкулезу (ТБ), организованный Республиканским центром укрепления здоровья и проектом USAID "Победим туберкулез" среди студентов факультетов журналистики и кинематографа высших учебных заведений г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Конкурс был объявлен в феврале текущего года с целью разработать социальные ролики о современном понимании туберкулеза для изменения отрицательного восприятия этого распространенного заболевания, снижения стигмы и дискриминации в отношении больных ТБ и членов их семей путем повышения информированности населения о болезни. В обозначенных организаторами задачах конкурса: улучшить информированность населения о признаках, диагностике и лечении туберкулеза; мотивировать к своевременному обращению за медицинской помощью лиц с вероятными симптомами ТБ и др.

На конкурс было отобрано 6 работ.

Среди победителей: видеоролик студентов Кыргызско-Турецкого университета "Манас" (1 место); КГНУ им. Баласагына (2 место), Кыргызский государственный университет культуры и искусств (3 место).

Остальные участники получили поощрительные призы, среди них студенты АУЦА и КГНУ им.Баласагына.